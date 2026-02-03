Marie Reno Yzeurespace Yzeure

Marie Reno

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Très suivie sur les réseaux sociaux (100 millions de vues cumulées) et chroniqueuse régulière sur Rire et chansons , Marie Reno est de retour à Yzeurespace pour mettre en action vos zygomatiques !

.

Yzeurespace Route de Montbeugny Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 53 80 billetterie.culture@ville-yzeure.com

English :

Marie Reno, who has a huge following on social networks (100 million cumulative views) and is a regular columnist on Rire et chansons , is back at Yzeurespace to get your zygomatic muscles firing on all cylinders!

