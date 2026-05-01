MARIGNAC EN SCÈNE SALLE DES FÊTES Marignac
MARIGNAC EN SCÈNE SALLE DES FÊTES Marignac mercredi 13 mai 2026.
Marignac
MARIGNAC EN SCÈNE
SALLE DES FÊTES Place Lucien Saint Marignac Haute-Garonne
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-13
Mercredi à 21h Pièce de théâtre
Jeudi à samedi
– à 15h et 21h Pièces de théâtre,
– à 19h concerts
– stages en journée (clowns, dessins)
Dimanche
11h30 remise des prix suivi d’un repas partagé
5ème édition. 25 .
SALLE DES FÊTES Place Lucien Saint Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Wednesday: 9pm: Play
Thursday to Saturday:
– at 3pm and 9pm: Plays,
– 7pm: Concerts
– daytime workshops (clowning, drawing)
Sunday:
11:30 am: prize-giving ceremony followed by a shared meal
L’événement MARIGNAC EN SCÈNE Marignac a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE