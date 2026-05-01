MARIGNAC EN SCÈNE SALLE DES FÊTES Marignac

Marignac

MARIGNAC EN SCÈNE

SALLE DES FÊTES Place Lucien Saint Marignac Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-13

Mercredi à 21h Pièce de théâtre

Jeudi à samedi

– à 15h et 21h Pièces de théâtre,

– à 19h concerts

– stages en journée (clowns, dessins)

Dimanche

11h30 remise des prix suivi d’un repas partagé

5ème édition. 25 .

SALLE DES FÊTES Place Lucien Saint Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Wednesday: 9pm: Play

Thursday to Saturday:

– at 3pm and 9pm: Plays,

– 7pm: Concerts

– daytime workshops (clowning, drawing)

Sunday:

11:30 am: prize-giving ceremony followed by a shared meal

L’événement MARIGNAC EN SCÈNE Marignac a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE