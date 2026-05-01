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MARIGNAC EN SCÈNE SALLE DES FÊTES Marignac

MARIGNAC EN SCÈNE SALLE DES FÊTES Marignac mercredi 13 mai 2026.

Lieu : SALLE DES FÊTES

Adresse : Place Lucien Saint

Ville : 31440 Marignac

Département : Haute-Garonne

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : 25 25 25

Marignac

MARIGNAC EN SCÈNE

SALLE DES FÊTES Place Lucien Saint Marignac Haute-Garonne

Tarif : 25 – 25 – EUR
25

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-13

Mercredi à 21h Pièce de théâtre
Jeudi à samedi
– à 15h et 21h Pièces de théâtre,
– à 19h concerts
– stages en journée (clowns, dessins)
Dimanche
11h30 remise des prix suivi d’un repas partagé
5ème édition. 25  .

SALLE DES FÊTES Place Lucien Saint Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie  

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English :

Wednesday: 9pm: Play
Thursday to Saturday:
– at 3pm and 9pm: Plays,
– 7pm: Concerts
– daytime workshops (clowning, drawing)
Sunday:
11:30 am: prize-giving ceremony followed by a shared meal

L’événement MARIGNAC EN SCÈNE Marignac a été mis à jour le 2026-05-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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