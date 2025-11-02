MARILYN Sarlat-la-Canéda

MARILYN

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Dans les deux mois avant sa mort, en juin et juillet 1962, Marilyn Monroe enregistre presque chaque jour une confession intime destinée à son psychiatre, le docteur Greenson.

C’est cette intimité que le spectacle met en scène, Marilyn, accompagnée par deux musiciens au piano et à la contrebasse, revient sur les 36 ans d’un parcours chaotique et paradoxal.

Marilyn Monroe semble irradier à la fois la joie, une énergie presque enfantine, en même temps qu’une provocation sexuelle très élaborée. Mais dans le même temps, alors que le message se veut simple, direct, voire naïf, quelque chose tremble, comme légèrement décalé. Plus on regarde ses photos, il y en a des milliers, plus s’allongent les ombres et s’installe entre le sujet et le regardeur quelque chose de plus complexe, un mystère et une mélancolie en demi-teinte. .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

