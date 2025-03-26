MARINE LEONARDI – BOURSE DU TRAVAIL Lyon
Artiste :Marine LeonardiTitre : Mauvaise grainePitch : Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .Production :Agapè & All Good Production
BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69