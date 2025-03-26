MARINE LEONARDI – MARINA LEONARDI – ZENITH SUD MONTPELLIER Montpellier
ARACHNÉE CONCERTS EN ACCORD AVEC AGAPÉ, PRÉSENTE : MARINE LEONARDINe vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .
ZENITH SUD MONTPELLIER DOMAINE DE GRAMMONT 34000 Montpellier 34