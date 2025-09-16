Marine Leonardi, mauvaise graine Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

Marine Leonardi, mauvaise graine Le Dôme Marseille 4e Arrondissement samedi 20 février 2027.

Marine Leonardi, mauvaise graine

Samedi 20 février 2027 à partir de 20h. Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 39 – 39 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-20 20:00:00

fin : 2027-02-20

Date(s) :

2027-02-20

Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant « j’osais pas le dire ».

Face au succès de la représentation prévue le Vendredi 13 Mars 2026 à 20h00 au CEPAC Silo à Marseille, MARINE LÉONARDI annonce une nouvelle date de son spectacle « Mauvaise graine » au Dôme de Marseille le Samedi 20 Février 2027 à 20h00.



Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.



Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant « j’osais pas le dire ». .

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Marine Leonardi takes a cynical, darkly humorous look at the frustrations of everyday life, from relationships to motherhood. A liberating show that will leave you thinking « I didn’t dare say it ».

German :

Marine Leonardi zerlegt mit Zynismus und schwarzem Humor die Ärgernisse des Alltags, von der Partnerschaft bis zur Mutterschaft. Ein befreiendes Schauspiel, das Sie mit dem Gedanken « Ich wagte es nicht zu sagen » verlassen werden.

Italiano :

Marine Leonardi guarda con cinismo e umorismo nero alle frustrazioni della vita quotidiana, dalle relazioni alla maternità. Uno spettacolo liberatorio che vi lascerà a pensare: « Non avevo il coraggio di dirlo ».

Espanol :

Marine Leonardi aborda con cinismo y humor negro las frustraciones de la vida cotidiana, desde las relaciones hasta la maternidad. Un espectáculo liberador que te dejará pensando: « No me atrevía a decirlo ».

L’événement Marine Leonardi, mauvaise graine Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-16 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille