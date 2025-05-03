MARINE LEONARDI – PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER Tours

MARINE LEONARDI Début : 2026-09-26 à 20:00. Tarif : – euros.

CHEYENNE PROD EN ACCORD AVEC AGAPE, PRÉSENTE : MARINE LEONARDIArtiste :Marine LeonardiTitre : Mauvaise grainePitch : Ne vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .Production :Agapè & All Good Production

PALAIS DES CONGRES TOURS – FRANCOIS 1ER 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37