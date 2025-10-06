MARINE LEONARDI – PALAIS NIKAIA DE NICE Nice

MARINE LEONARDI Début : 2027-02-19 à 20:00. Tarif : – euros.

ADAM CONCERTS, EN ACCORD AVEC AGAPE, PRESENTE : MARINE LEONARDINe vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant : j’osais pas le dire .

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS NIKAIA DE NICE 163 Bd du Mercantour 06000 Nice 06