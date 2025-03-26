MARINE LEONARDI – ZENITH DE CAEN Caen

MARINE LEONARDI Début : 2027-01-16 à 20:00. Tarif : – euros.

L’ARMADA DU RIRE, EN ACCORD AVEC AGAPÈ, PRÉSENTE : MARINE LEONARDINe vous inquiétez pas, son mari la préfère sur scène qu’en cuisine.Marine Leonardi décortique avec cynisme et humour noir les contrariétés du quotidien, du couple en passant par la maternité. Un spectacle libérateur dont vous sortirez en pensant: j’osais pas le dire .

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14