MARINELLA SENATORE / We Rise by Lifting Others Place de la Bataille-de-Stalingrad Paris

We Rise by Lifting Others, Installation lumineuse monumentale, 2023

L’oeuvre We Rise by Lifting Others (S’élever

en élevant les autres) est une installation lumineuse

monumentale qui prend la forme

d’une architecture éphémère, inspirée à la

fois des portails baroques et des Luminarie,

illuminations festives traditionnelles du sud

de l’Italie. Réalisée à partir de structures

métalliques et d’ampoules LED colorées,

elle déploie une composition riche, frontale

et symétrique, organisée autour d’un

large arc central.

La lumière y est envisagée comme un

matériau à part entière : elle dessine les

lignes, construit les volumes et redéfinit la

perception de l’espace environnant. Le motif

circulaire au centre, évoquant une rosace,

concentre une multitude de points lumineux

qui produisent un effet à la fois ornemental

et immersif. La polychromie — mêlant

bleus, verts, jaunes et rouges — confère à

l’ensemble une intensité visuelle immersive.

Plusieurs inscriptions lumineuses traversent

la structure, parmi lesquelles We Rise by

Lifting Others. Intégrée à la composition,

cette phrase apparaît comme un élément

graphique autant que textuel, dialoguant

avec les formes sans s’en détacher. Par cette articulation entre architecture,

lumière et langage, l’oeuvre s’affirme comme

une sculpture lumineuse à grande échelle,

transformant temporairement l’espace en

un environnement visuel et sensible.

Reprenant la réflexion de l’artiste sur les espaces

collectifs, cette architecture relationnelle

crée un lieu partagé qui stimule la réflexion

sur les interactions et dynamiques

sociales. Présentée sur la Place de la Bataille-

de-Stalingrad, carrefour historique du

nord-est parisien à la jonction du Canal

Saint-Martin et du Bassin de la Villette, l’installation

prend toute sa portée. Ce lieu,

marqué par la circulation et la diversité des

publics, devient un espace éphémère de rassemblement

et de rencontres, où lumière,

architecture et sociabilité se rejoignent.

L’oeuvre agit comme catalyseur de liens sociaux

et de communautés temporaires, révélant

pleinement la dimension humaine et

relationnelle de l’art dans la ville.

Marinella Senatore (née en 1977 à Cava de’

Tirren en Italie. Elle vit et travaille à Rome)

est une artiste multidisciplinaire formée à la

musique, au cinéma et aux beaux-arts. Son

travail se situe à la croisée de la sculpture,

de l’installation et de l’image, avec une

attention particulière portée à la lumière

comme matériau plastique. Elle développe un

langage visuel nourri de références populaires

et architecturales, intégrant également une

réflexion sur les dynamiques collectives.

Avec le soutien de Ferrero et de la Fondation Simone et Cino Del Duca – Institut de France, dans le cadre du 70e anniversaire du Jumelage Paris-Rome

Une installation lumineuse monumentale transforme l’espace public en architecture éphémère, célébrant la solidarité et les liens sociaux par la lumière et le langage.

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :

samedi

de 19h00 à 06h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T06:00:00+02:00

Place de la Bataille-de-Stalingrad Place de la Bataille-de-Stalingrad 75019 Paris



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