MARINELLA SENATORE / We Rise by Lifting Others Place de la Bataille-de-Stalingrad Paris
MARINELLA SENATORE / We Rise by Lifting Others Place de la Bataille-de-Stalingrad Paris samedi 6 juin 2026.
We Rise by Lifting Others, Installation lumineuse monumentale, 2023
L’oeuvre We Rise by Lifting Others (S’élever
en élevant les autres) est une installation lumineuse
monumentale qui prend la forme
d’une architecture éphémère, inspirée à la
fois des portails baroques et des Luminarie,
illuminations festives traditionnelles du sud
de l’Italie. Réalisée à partir de structures
métalliques et d’ampoules LED colorées,
elle déploie une composition riche, frontale
et symétrique, organisée autour d’un
large arc central.
La lumière y est envisagée comme un
matériau à part entière : elle dessine les
lignes, construit les volumes et redéfinit la
perception de l’espace environnant. Le motif
circulaire au centre, évoquant une rosace,
concentre une multitude de points lumineux
qui produisent un effet à la fois ornemental
et immersif. La polychromie — mêlant
bleus, verts, jaunes et rouges — confère à
l’ensemble une intensité visuelle immersive.
Plusieurs inscriptions lumineuses traversent
la structure, parmi lesquelles We Rise by
Lifting Others. Intégrée à la composition,
cette phrase apparaît comme un élément
graphique autant que textuel, dialoguant
avec les formes sans s’en détacher. Par cette articulation entre architecture,
lumière et langage, l’oeuvre s’affirme comme
une sculpture lumineuse à grande échelle,
transformant temporairement l’espace en
un environnement visuel et sensible.
Reprenant la réflexion de l’artiste sur les espaces
collectifs, cette architecture relationnelle
crée un lieu partagé qui stimule la réflexion
sur les interactions et dynamiques
sociales. Présentée sur la Place de la Bataille-
de-Stalingrad, carrefour historique du
nord-est parisien à la jonction du Canal
Saint-Martin et du Bassin de la Villette, l’installation
prend toute sa portée. Ce lieu,
marqué par la circulation et la diversité des
publics, devient un espace éphémère de rassemblement
et de rencontres, où lumière,
architecture et sociabilité se rejoignent.
L’oeuvre agit comme catalyseur de liens sociaux
et de communautés temporaires, révélant
pleinement la dimension humaine et
relationnelle de l’art dans la ville.
Marinella Senatore (née en 1977 à Cava de’
Tirren en Italie. Elle vit et travaille à Rome)
est une artiste multidisciplinaire formée à la
musique, au cinéma et aux beaux-arts. Son
travail se situe à la croisée de la sculpture,
de l’installation et de l’image, avec une
attention particulière portée à la lumière
comme matériau plastique. Elle développe un
langage visuel nourri de références populaires
et architecturales, intégrant également une
réflexion sur les dynamiques collectives.
Avec le soutien de Ferrero et de la Fondation Simone et Cino Del Duca – Institut de France, dans le cadre du 70e anniversaire du Jumelage Paris-Rome
Une installation lumineuse monumentale transforme l’espace public en architecture éphémère, célébrant la solidarité et les liens sociaux par la lumière et le langage.
Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 07 juin 2026 :
samedi
de 19h00 à 06h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T06:00:00+02:00
Place de la Bataille-de-Stalingrad Place de la Bataille-de-Stalingrad 75019 Paris
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