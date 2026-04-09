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Mario Canonge et Annick Tangorra Le Baiser Salé Paris

Mario Canonge et Annick Tangorra Le Baiser Salé Paris

Mario Canonge et Annick Tangorra Le Baiser Salé Paris jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Le Baiser Salé

Adresse : 58 Rue des Lombards

Ville : 75001 Paris

Département : Paris

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Tarif : Tarif Paris Jazz Club : 15 EUR Tarif sur place : 25 EUR Tarif web : 20 EUR Tarif Jeune : 13 EUR

Ils jouent avec les nuances du jazz et on a l’impression d’entrer dans leur conversation musicale, pleine de clins d’œil et de surprises.

La voix d’Annick Tangorra, à la fois sensible, élégante et pleine de caractère, nous embarque dans un voyage entre douceur et intensité. Et quand elle rencontre le piano de Mario Canonge – sans doute l’un des plus grands représentants de la musique caribéenne puissant – dont le jeu, la vélocité et l’allure sont de renom ! – la musique devient à la fois festive et émouvante

Un duo qui ne laisse personne indifférent.

Le pianiste martiniquais Mario Canonge et la chanteuse Annick Tangorra, c’est un duo qui fait des étincelles.
Le jeudi 16 juillet 2026
de 19h00 à 20h30
payant Tarif Paris Jazz Club : 15 EUR
Tarif sur place : 25 EUR
Tarif web : 20 EUR
Tarif Jeune : 13 EUR Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-16T22:00:00+02:00
fin : 2026-07-16T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-16T19:00:00+02:00_2026-07-16T20:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards  75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris
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