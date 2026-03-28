Reprises authentiques, bouleversantes, délicates : l’oeuvre de la grand Abbey revue avec audace

Concert d’ouverture du festival/ Rencontre inédite

L’autrice et compositrice Marion Rampal est aujourd’hui reconnue comme l’une des chanteuses majeures du jazz français. Victoire du Jazz en 2022 et finaliste de l’Académie du Jazz en 2025, elle ne cesse depuis d’envoûter le public par sa présence scénique.

En novembre 2025, elle révèle un sublime album, « Song for Abbey », salué par une critique unanime et couronné par un magnifique portrait dans Le Monde. Elle y rend hommage à l’une des plus grandes voix de l’histoire du jazz, qui l’a profondément inspirée : Abbey Lincoln, chanteuse, compositrice et militante qui a marqué le jazz de sa voix unique.

De « Caged Bird » à « Learning How to Listen », en passant par « The Music is the Magic », la chanteuse et son fusionnel quartet réinventent ces merveilles avec ferveur, douceur et puissance, dans un langage intimement personnel, à la croisée du jazz, du folk et de la poésie.

En exclusivité pour le festival, Marion Rampal convie pour la première fois deux invités prestigieux : la captivante Sandra Nkaké à la voix généreuse, et l’emblématique saxophoniste de la scène jazz française, Julien Lourau qui a partagé scène et studio avec Abbey Lincoln.

Un moment suspendu pour ce concert d’ouverture des 25 ans du Festival, digne des rencontres musicales mémorables que le festival imagine depuis seize ans dans l’un des plus beaux théâtres parisiens !

Marion Rampal : voix

Matthis Pascaud : guitare

Thibaut Gomez : piano

Simon Tailleu : contrebasse

Raphaël Chassin : batterie

Special guests : Sandra Nkaké : voix & Julien Lourau : saxophone

La presse en parle :

Avec « Song for Abbey », Marion Rampal rend pleinement justice au talent d’écriture de la chanteuse américaine. Le Monde

Marion Rampal, la mémoire dans la voix. France Musique, Au coeur du jazz

Marion Rampal célèbre l’héritage d’Abbey Lincoln sur son nouvel album, « Song For Abbey ». Un recueil d’une grande classe, entre jazz et folk. TSF JAZZ & MUST TSF

CHOC JAZZ MAGAZINE : Abbey Lincoln n’est plus de ce monde mais sera toujours de celui de Marion Rampal qui est aussi le nôtre. Un monde où les mots sont emotion et la musique magique.

« Album jazz de la semaine » sur FIP

N°1 des ventes jazz FNAC

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris fête ses 25 ans du 11 au 24 mai et propose des concerts uniques dans des lieux exceptionnels. Pour cette soirée d’ouverture, un vibrant hommage à Abbey Lincoln par l’envoûtante Marion Rampal qui invite exceptionnellement Sandra Nkaké et Julien Lourau.

Le lundi 11 mai 2026

de 20h00 à 21h30

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-11T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-12T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-11T20:00:00+02:00_2026-05-11T21:30:00+02:00

Odéon Théâtre de l’Europe Pl. de l’Odéon 75006 Paris

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