Informations pratiques

Auray

Marionnettes et magie nouvelle L’Affaire est grave !

Rue du Moulin Espace Bel Air Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-30 15:00:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30 2027-01-31

Dans le cadre du Temps fort PUNCH marionnettes

Adapté de la bande dessinée Politique Étrangère de Lewis Trondheim et Jochen Gerner, L’affaire est grave ! mêle marionnette, cirque et magie nouvelle dans une fable absurde et mordante. Ce conte visuel interroge avec humour les rouages du pouvoir, de la religion, du statut social, de la science et de la peur de l’autre. L’histoire est celle d’un étranger amnésique qui arrive dans un petit royaume isolé. Le microcosme stéréotypé se trouve alors chamboulé et les travers de l’ordre établi apparaissent au grand jour. La multiplicité des codes et des espaces immerge le.la spectateur.rice dans une machinerie délirante et jubilatoire où la confusion des rôles et des enjeux triomphe.

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Rue du Moulin Espace Bel Air Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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English :

L’événement Marionnettes et magie nouvelle L’Affaire est grave ! Auray a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon