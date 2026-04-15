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Marquage vélos et trottinettes, Office municipal des Sports d’Alès, Alès

Marquage vélos et trottinettes, Office municipal des Sports d’Alès, Alès

Marquage vélos et trottinettes, Office municipal des Sports d’Alès, Alès samedi 25 avril 2026.

Lieu : Office municipal des Sports d'Alès

Adresse : Rue Charles Guizot, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif : 15 € (10 € pour les adhérents)

Marquage vélos et trottinettes 25 avril et 30 mai Office municipal des Sports d’Alès Gard

15 € (10 € pour les adhérents)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

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Opération pour lutter contre le vol des vélos et des trottinettes. Proposé par l’association “Partageons la Route en Cévennes”, sur rendez-vous.

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