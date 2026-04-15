Marquage vélos et trottinettes, Office municipal des Sports d’Alès, Alès

Marquage vélos et trottinettes 25 avril et 30 mai Office municipal des Sports d’Alès Gard

15 € (10 € pour les adhérents)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Office municipal des Sports d’Alès Rue Charles Guizot, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.oms-ales.com »}, {« type »: « email », « value »: « prc2@gmx.fr »}]

Opération pour lutter contre le vol des vélos et des trottinettes. Proposé par l’association “Partageons la Route en Cévennes”, sur rendez-vous.