Marquage vélos et trottinettes, Office municipal des Sports d’Alès, Alès
Marquage vélos et trottinettes, Office municipal des Sports d’Alès, Alès samedi 25 avril 2026.
Marquage vélos et trottinettes 25 avril et 30 mai Office municipal des Sports d’Alès Gard
15 € (10 € pour les adhérents)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T09:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T09:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Office municipal des Sports d’Alès Rue Charles Guizot, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.oms-ales.com »}, {« type »: « email », « value »: « prc2@gmx.fr »}]
Opération pour lutter contre le vol des vélos et des trottinettes. Proposé par l’association “Partageons la Route en Cévennes”, sur rendez-vous.
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