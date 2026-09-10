MARS & VÉNUS LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE Toulouse

mercredi 2 décembre 2026 · LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE · Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

MARS & VÉNUS

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 21:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-02 2026-12-04 2026-12-06

Chérie, où as-tu mis la télécommande ? Mais là où tu l’as mise mon chéri…

Et ramasse tes chaussettes !

Pourquoi la femme se prend la tête ? Pourquoi l’homme est de mauvaise foi ? Pourquoi la femme se plaint et l’homme se vante ? Pourquoi l’homme est faible et la femme arrive-t-elle toujours à ses fins ? Pourquoi l’homme aime les chieuses et la femme les bad boys… ?

La vie de couple revue et corrigée frustrations, malentendus, compromis, quiproquos et autres situations truculentes… Autopsie d’une rencontre, d’une vie de couple pour le meilleur et pour le rire ! 16 .

LA COMÉDIE DE LA ROSERAIE 156 Bis, Avenue de Lavaur Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Honey, where did you put the remote? Right where you left it, honey…

L’événement MARS & VÉNUS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE