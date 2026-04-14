Marsupilami, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Marsupilami Mercredi 15 avril, 14h30 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:09:00+02:00

Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:09:00+02:00

Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0157#showmovie?id=Y6XHP »}]

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