Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marsupilami, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Marsupilami, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire

Marsupilami, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Salle Saint Louis (CinéVillages)

Adresse : 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire

Ville : 49170 Saint-Georges-sur-Loire

Département : Maine-et-Loire

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Marsupilami Mercredi 15 avril, 14h30 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:09:00+02:00
Fin : 2026-04-15T14:30:00+02:00 – 2026-04-15T16:09:00+02:00

Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0157#showmovie?id=Y6XHP »}]
Ciné-goûter – Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux : ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son col… Le Relais – Salle Jacques Villeret Marsupilami

À voir aussi à Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire)