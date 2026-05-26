Martha fields and band Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Martha fields and band Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne jeudi 1 octobre 2026.
Bayonne
Martha fields and band
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:30:00
fin : 2026-10-01 22:00:00
Date(s) :
2026-10-01
Concert de Martha Fields à la Luna Negra. Martha vous offre une opportunité unique, un tour de force de musique “Americana” avec un charisme du Sud.
Martha vous emmène dans un voyage à travers la country, le blues, le rock, le gospel, et le bluegrass livrés avec conviction, authenticité et à la perfection. Auteure-compositrice prolifique, en tournée et en enregistrement avec ses “Hotshot Pickers” au sommet de leur art, Martha et band a ravi le public à travers l’Europe. Elle mélange l’influence de son père, texan et les racines appalachiennes de sa mère, un métissage des genres passionné et passionnant. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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L’événement Martha fields and band Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne
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