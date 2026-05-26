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Martha fields and band Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Martha fields and band Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Martha fields and band Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne jeudi 1 octobre 2026.

Lieu : Salle de Spectacle La Luna Negra

Adresse : 7 rue des augustins

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 1 octobre 2026

Fin : vendredi 2 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 21 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Martha fields and band

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 20:30:00
fin : 2026-10-01 22:00:00

Date(s) :
2026-10-01

Concert de Martha Fields à la Luna Negra. Martha vous offre une opportunité unique, un tour de force de musique “Americana” avec un charisme du Sud.
Martha vous emmène dans un voyage à travers la country, le blues, le rock, le gospel, et le bluegrass livrés avec conviction, authenticité et à la perfection. Auteure-compositrice prolifique, en tournée et en enregistrement avec ses “Hotshot Pickers” au sommet de leur art, Martha et band a ravi le public à travers l’Europe. Elle mélange l’influence de son père, texan et les racines appalachiennes de sa mère, un métissage des genres passionné et passionnant.   .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lunanegra.fr

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English :

L’événement Martha fields and band Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne

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