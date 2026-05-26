Martha fields and band Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Martha fields and band

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:30:00

fin : 2026-10-01 22:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Concert de Martha Fields à la Luna Negra. Martha vous offre une opportunité unique, un tour de force de musique “Americana” avec un charisme du Sud.

Martha vous emmène dans un voyage à travers la country, le blues, le rock, le gospel, et le bluegrass livrés avec conviction, authenticité et à la perfection. Auteure-compositrice prolifique, en tournée et en enregistrement avec ses “Hotshot Pickers” au sommet de leur art, Martha et band a ravi le public à travers l’Europe. Elle mélange l’influence de son père, texan et les racines appalachiennes de sa mère, un métissage des genres passionné et passionnant. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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L’événement Martha fields and band Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne