Martine au viol, Ateliers Frappaz, Villeurbanne
Martine au viol, Ateliers Frappaz, Villeurbanne dimanche 21 juin 2026.
Martine au viol Dimanche 21 juin, 17h30 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:45:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:45:00+02:00
« Un spectacle sur les agressions sexuelles, avec tout l’humour dont on était capables, parce qu’on rigole après avoir pleuré. Alors n’hésitez pas à faire venir avec vos copains, vos papas, vos papys, à un moment on leur propose de se prendre des claques. Et si ça se trouve à la fin, tout le monde va être réconcilié… »
À partir de 16 ans
Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz
69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
« Un spectacle sur les agressions sexuelles, avec tout l’humour dont on était capables, parce qu’on rigole après avoir pleuré… »
© Milton Chaos
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