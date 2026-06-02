Martine au viol, Ateliers Frappaz, Villeurbanne

Martine au viol Dimanche 21 juin, 17h30 Ateliers Frappaz Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:45:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:45:00+02:00

« Un spectacle sur les agressions sexuelles, avec tout l’humour dont on était capables, parce qu’on rigole après avoir pleuré. Alors n’hésitez pas à faire venir avec vos copains, vos papas, vos papys, à un moment on leur propose de se prendre des claques. Et si ça se trouve à la fin, tout le monde va être réconcilié… »

À partir de 16 ans

Ateliers Frappaz 16 Rue Docteur Frappaz

69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

« Un spectacle sur les agressions sexuelles, avec tout l’humour dont on était capables, parce qu’on rigole après avoir pleuré… »

© Milton Chaos