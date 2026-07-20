Martine Gregoire expose à l’espace Carnot Rue Carnot Châtelaillon-Plage

Informations pratiques

Châtelaillon-Plage

Martine Gregoire expose à l’espace Carnot

Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-07-20 2026-09-07

Venez découvrir l’univers doux et poétique de la peinture de Martine Gregoire à l’Espace Carnot de Châtelaillon-Plage.

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Rue Carnot Espace Carnot Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 73 36 20 mgregoire.chatel@orange.fr

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English :

Come and discover the gentle, poetic world of Martine Gregoire’s paintings at the Espace Carnot in Châtelaillon-Plage.

L’événement Martine Gregoire expose à l’espace Carnot Châtelaillon-Plage a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de Châtelaillon-Plage