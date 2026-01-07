Marvellous island festival Marvellous Island festival Torcy

90 artistes répartis sur 5 scènes:

↣ la Beach Stage au bord du lac.

↣ la Digital Stage et sa scéno LED 360°.

↣ la Kasbah avec sa déco orientale qui fait voyager les plus rêveurs d’entre vous.

↣ Éclosion : la scène dédiée aux artistes locaux – en partenariat avec la Région Île-de-France et la SACEM – qui trônera au cœur du festival dans la zone ‘Village’.

Le meilleur de la Techno et de la House sur la plage de Torcy (20min de Paris) les 23 et 24 mai : un rendez-vous immanquable !

Du samedi 23 mai 2026 au dimanche 24 mai 2026 :

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-25T01:59:59+02:00

Date(s) :

Marvellous Island festival Route de Lagny 77200 Torcy



Afficher la carte du lieu Marvellous Island festival et trouvez le meilleur itinéraire

