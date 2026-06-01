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Massilia’rt Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement

Massilia’rt Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Bd de Dunkerque

Adresse : 10 Place De la Joliette

Ville : 13002 Marseille 2e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Marseille 2e Arrondissement

Massilia’rt

Du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2026 de 12h à 21h. Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 12:00:00
fin : 2026-06-14 21:00:00

Date(s) :
2026-06-12

Massilia’rt est un marché de création à l’univers alternatif qui regroupe une trentaine de disciplines.
​Marseille, t’es pas prête… Le Massilia’rt par le Shlag Market débarque en force et on voit les choses en TRÈS grand !

​On investit les Docks Village (juste en face des Terrasses du Port) pour 3 jours de folie pure. Si tu cherches LA pépite, l’accessoire unique ou juste la meilleure vibe de la ville, c’est ICI que ça se passe.

​Au programme
90 stands de créateurs et créatrices
plus de 30 disciplines différentes

Food & Drinks sur place pour chiller toute la journée.

Une ambiance de dingue dans un lieu iconique.

Ton futur objet préféré se trouve ici   .

Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

Massilia’rt is a creative market with an alternative universe, bringing together some thirty disciplines.

L’événement Massilia’rt Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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