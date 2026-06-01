Massilia’rt Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Massilia’rt

Du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2026 de 12h à 21h. Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 12:00:00

fin : 2026-06-14 21:00:00

Date(s) :

2026-06-12

Massilia’rt est un marché de création à l’univers alternatif qui regroupe une trentaine de disciplines.

​Marseille, t’es pas prête… Le Massilia’rt par le Shlag Market débarque en force et on voit les choses en TRÈS grand !



​On investit les Docks Village (juste en face des Terrasses du Port) pour 3 jours de folie pure. Si tu cherches LA pépite, l’accessoire unique ou juste la meilleure vibe de la ville, c’est ICI que ça se passe.



​Au programme

90 stands de créateurs et créatrices

plus de 30 disciplines différentes



Food & Drinks sur place pour chiller toute la journée.



Une ambiance de dingue dans un lieu iconique.



Ton futur objet préféré se trouve ici .

Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Massilia’rt is a creative market with an alternative universe, bringing together some thirty disciplines.

L’événement Massilia’rt Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille