Massilia’rt Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement
Massilia’rt Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement vendredi 12 juin 2026.
Marseille 2e Arrondissement
Massilia’rt
Du vendredi 12 au dimanche 14 juin 2026 de 12h à 21h. Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 12:00:00
fin : 2026-06-14 21:00:00
Date(s) :
2026-06-12
Massilia’rt est un marché de création à l’univers alternatif qui regroupe une trentaine de disciplines.
Marseille, t’es pas prête… Le Massilia’rt par le Shlag Market débarque en force et on voit les choses en TRÈS grand !
On investit les Docks Village (juste en face des Terrasses du Port) pour 3 jours de folie pure. Si tu cherches LA pépite, l’accessoire unique ou juste la meilleure vibe de la ville, c’est ICI que ça se passe.
Au programme
90 stands de créateurs et créatrices
plus de 30 disciplines différentes
Food & Drinks sur place pour chiller toute la journée.
Une ambiance de dingue dans un lieu iconique.
Ton futur objet préféré se trouve ici .
Bd de Dunkerque 10 Place De la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Massilia’rt is a creative market with an alternative universe, bringing together some thirty disciplines.
L’événement Massilia’rt Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 2e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Grande Braderie de la Mode Bd de Dunkerque Marseille 2e Arrondissement 11 juin 2026
- Toc Toc Exposition collective des artistes stagiaires du CFPI Campus art Méditerranée Frac Sud Cité de l’art contemporain Marseille 2e Arrondissement 12 juin 2026
- Les Petits Violons des Calanques Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement 13 juin 2026
- Ce que le ciel ne sait pas Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement 17 juin 2026
- Pianissimots Avenue Vaudoyer Marseille 2e Arrondissement 19 juin 2026