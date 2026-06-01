Toc Toc Exposition collective des artistes stagiaires du CFPI Campus art Méditerranée Frac Sud Cité de l’art contemporain Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Toc Toc Exposition collective des artistes stagiaires du CFPI Campus art Méditerranée

Vendredi 12 juin 2026 de 18h à 22h.

Du 13/06 au 05/07/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 12h à 18h. Le dimanche de 14h à 18h. Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13

Du 12 juin au 5 juillet 2026, le Frac Sud Cité de l’art contemporain accueille Toc Toc, une exposition collective portée par les artistes en formation du CFPI (Certificat de formation de plasticien intervenant).

L’exposition TOC TOC résonne comme une invitation à franchir un seuil et à entrer dans les univers singuliers des stagiaires artistes du CFPI (Certificat de Formation de Plasticien Intervenant). Conçue comme un espace de passage, l’exposition explore les notions d’ouverture, de rencontre et de perturbation, entre accueil et intrusion. À travers des pratiques contemporaines variées — sculptures, installations, formes hybrides et gestes performatifs — ces artistes en formation dévoilent des démarches sensibles et expérimentales, témoignant de la richesse de leurs recherches et de la diversité de leurs regards.



Avec les artistes stagiaires du CFPI Sophie Andry, Virgile Daum, Jeanne Emery, Mia Gadenne, Lyonel Lefaivre, Astrid Missi Chabot, Yahnis Rocailleux Ravonison, Mattea Riu, Ema September et Caroline Wadbled .

Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 91 27 55 accueil@fracsud.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From June 12 to July 5, 2026, Frac Sud Cité de l’art contemporain will be hosting Toc Toc, a group exhibition by artists in training at the CFPI (Certificat de formation de plasticien intervenant).

L’événement Toc Toc Exposition collective des artistes stagiaires du CFPI Campus art Méditerranée Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille