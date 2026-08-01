Informations pratiques

Richelieu

Master class adulte Atelier peinture par Frédéric Mercier

Avenue de la Gare Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-08-20 2026-09-19

Envie de passer de l’autre côté de l’exposition ?

À l’occasion de Départ en Gare de Richelieu, l’artiste Frédéric Mercier vous invite à découvrir son univers lors de deux rendez-vous gratuits, Master class adulte atelier de peinture.

Envie de passer de l’autre côté de l’exposition ?

À l’occasion de Départ en Gare de Richelieu, l’artiste Frédéric Mercier vous invite à découvrir son univers lors de deux rendez-vous gratuits, Master class adulte atelier de peinture.

Une occasion unique d’échanger avec l’artiste, d’explorer ses techniques et de laisser parler votre créativité !

Réservation obligatoire mercier.artistepeintre@orange.fr .

Avenue de la Gare Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 11 66 secretariat-culture@cc-tvv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Want to check out the other side of the exhibition?

As part of the “Départ” exhibition at Richelieu Station, artist Frédéric Mercier invites you to discover his world during two free events: an adult master class and a painting workshop.

L’événement Master class adulte Atelier peinture par Frédéric Mercier Richelieu a été mis à jour le 2026-08-13 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme