Master class créa : « j’optimise mon site web et l’expérience utilisateur avec l’aide de l’IA » (réservé région PACA) Jeudi 9 juillet, 11h00 Marseille – DR PROVENCE ALPES COTE D’AZUR Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T11:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T11:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:00:00+02:00

Découvrez comment analyser et repenser votre site pour offrir une expérience utilisateur claire, fluide et performante.

Vous apprendrez à : – Comprendre l’importance de l’experience utilisateur – Auditer son site web – Optimiser son site web pour atteindre ses objectifs

Marseille – DR PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 13010 Marseille Marseille 13010 10th Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/650316 »}]

Découvrez comment analyser et repenser votre site pour offrir une expérience utilisateur claire, fluide et performante. Les outils du numérique Création d’entreprise