Master class créa : « j’optimise mon site web et l’expérience utilisateur avec l’aide de l’IA » (réservé région PACA), Marseille – DR PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, Marseille
Master class créa : « j’optimise mon site web et l’expérience utilisateur avec l’aide de l’IA » (réservé région PACA), Marseille – DR PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, Marseille jeudi 9 juillet 2026.
Master class créa : « j’optimise mon site web et l’expérience utilisateur avec l’aide de l’IA » (réservé région PACA) Jeudi 9 juillet, 11h00 Marseille – DR PROVENCE ALPES COTE D’AZUR Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T11:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T11:00:00+02:00 – 2026-07-09T12:00:00+02:00
Découvrez comment analyser et repenser votre site pour offrir une expérience utilisateur claire, fluide et performante.
Vous apprendrez à : – Comprendre l’importance de l’experience utilisateur – Auditer son site web – Optimiser son site web pour atteindre ses objectifs
Marseille – DR PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 13010 Marseille Marseille 13010 10th Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/650316 »}]
Découvrez comment analyser et repenser votre site pour offrir une expérience utilisateur claire, fluide et performante. Les outils du numérique Création d’entreprise
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