Master Class exceptionnelle avec Francis Kleynjans, Conservatoire Maurice André – Site d’Alès, Alès

Master Class exceptionnelle avec Francis Kleynjans Mercredi 15 avril, 09h30 Conservatoire Maurice André – Site d’Alès Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T09:30:00+02:00 – 2026-04-15T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T09:30:00+02:00 – 2026-04-15T19:00:00+02:00

Programme de la journée

• Travail avec les guitaristes en solo

• Atelier de musique de chambre

• Analyse d’œuvres

• Échanges artistiques

Partagez l’événement — une opportunité unique de rencontrer une figure majeure de la guitare et de la création musicale.

Biographie :

Francis Kleynjans, guitariste et compositeur français de renommée internationale. Élève d’Alexandre Lagoya au Conservatoire National de Musique de Paris et perfectionné par le virtuose vénézuélien Alirio Díaz, il a rapidement imposé son style unique. Lauréat du 1er prix du 22ᵉ Concours de Guitare de Paris et de la prestigieuse Fondation Yehudi Menuhin, Kleynjans a créé un répertoire exceptionnel de plus de 600 pièces, jouées et admirées dans le monde entier. Ses œuvres, à la fois fines, profondes et inventives, enrichissent durablement le répertoire de la guitare classique contemporaine, mêlant émotion et virtuosité.

Conservatoire Maurice André – Site d’Alès 15 quai Boissier de Sauvages, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 92 20 80 https://www.facebook.com/CRIAlesAgglo/ 15 Quai Boissier de Sauvage 30100 Alès

Ouvert à tous les étudiants, guitaristes et mélomanes passionnés ! master class guitare Francis Kleynjans