Master-Classe publique avec Vincent Segal Conservatoire Chartres

Master-Classe publique avec Vincent Segal Conservatoire

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 13:00:00

2026-05-30

Récital. Le génial violoncelliste aux talents multiples propose une master-classe publique. Avec les élèves du Conservatoire à rayonnement départemental.

Vincent SEGAL prodiguera ses conseils aux grands élèves du CRD, violoncellistes mais aussi d’autres instruments, au cours d’une master-class où ils s’ouvriront à une autre vision des répertoires, du jeu, du travail, de la sonorité et de la virtuosité. Une vision renouvelée du rapport au public, aussi, et une initiation très attendue à l’improvisation. .

English :

Recital. The brilliant, multi-talented cellist offers a public master-class.

German :

Recital. Der geniale und vielseitig begabte Cellist bietet eine öffentliche Meisterklasse an.

Italiano :

Recital. Il brillante e poliedrico violoncellista offre una masterclass pubblica.

Espanol :

Recital. El brillante y polifacético violonchelista ofrece una clase magistral en público.

