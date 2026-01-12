Masterclass d’Improvisation Théâtrale à Troyes 6è édition Tricatch Impro Troyes

Masterclass d’Improvisation Théâtrale à Troyes 6è édition Tricatch Impro

Maison des Activités associatives Robert-Schuman Troyes Aube

Tarif : 69 – 69 – 89 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Plongez dans l’univers de l’improvisation

Deux jours intensifs pour libérer votre imagination, renforcer votre confiance et découvrir l’art du théâtre improvisé.

Accessible aux débutants comme aux comédiens intermédiaires, cette 6ᵉ masterclass vous propose une immersion unique dans un cadre bienveillant et stimulant.



Objectifs de la masterclass

> Créer et incarner des personnages uniques

> Développer spontanéité & créativité

> Prendre la parole avec confiance

> Améliorer communication & écoute

> Vivre une expérience collective intense

> Retrouver le plaisir du jeu



Méthodologie

Une pédagogie immersive et ludique, basée sur

> Échauffements collectifs pour libérer le corps et la voix

> Jeux d’impro pour stimuler imagination & spontanéité

> Exercices progressifs adaptés au niveau de chacun

> Mises en situation et retours personnalisés

> Une atmosphère bienveillante où chacun progresse à son rythme



Déroulé type

> Accueil et échauffements

> Exercices de spontanéité & confiance

> Création de personnages et jeu collectif

> Techniques de communication & d’écoute

> Improvisations guidées et scènes partagées

> Débriefing et feedback collectif



Pour qui ?

Adultes curieux de découvrir l’impro,

Comédiens amateurs voulant progresser,

Toute personne cherchant à développer créativité, aisance et confiance.



Ils en parlent mieux que nous

Je suis repartie avec des outils concrets que j’ai pu appliquer dès le lendemain en réunion. Libérateur ! Julie, cadre RH

En un temps si court, Alex a su nous transformer. Un formateur au professionnalisme incommensurable et aux mises en scènes incomparables. Bertrand, expert juridique

J’avais peur de parler en public, aujourd’hui j’ai confiance et même plaisir à prendre la parole. Karim, étudiant en école de commerce



À votre tour de jouer réservez votre place pour la 5ᵉ édition.



Votre formateur

Alex Barrakina improvisateur expérimenté, fondateur de Tricatch Impro.

Plus de 500 spectacles joués

20 ans d’expérience en improvisation

Interventions auprès d’écoles, avocats, grandes entreprises (Adidas, Puma, Mars Food…)



Infos pratiques

La Masterclass est ouverte à 12 participants maximum.

Les tarifs sont progressifs plus vous réservez tôt, plus le prix est avantageux.

Attention les places partent vite, pensez à réserver dès maintenant pour bénéficier du tarif réduit !



Masterclass les 15 & 16 novembre à Troyes 5ᵉ édition, 12 places maximum !

Réservez dès maintenant et vivez deux jours intenses d’improvisation et de créativité tricatchimpro.fr .

Maison des Activités associatives Robert-Schuman Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 24 50 69 37 tricatchimpro@gmail.com

English :

