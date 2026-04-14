Masterclass Jack London, Station Ausone, Bordeaux

Masterclass Jack London Vendredi 24 avril, 14h30 Station Ausone Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T16:30:00+02:00

Si Jack London (1876-1916) incarne le roman d’aventures à l’américaine, c’est d’abord parce qu’il a fait de sa vie une aventure, une exploration du monde, un dépassement de soi permanent. Lui qui fut, tour à tour, marin, chercheur d’or, grand voyageur, éleveur de bétail, boxeur… fut aussi journaliste, activiste politique et, enfin

et surtout, écrivain. Cette vie d’aventure, intense, passionnée et engagée, il l’a vécue, mais il l’a surtout transfigurée dans ses livres. Modèle du self-made-man, figure de l’homme qui repousse la frontière du monde sauvage, incarnation du rêve américain, Jack London est avant tout un grand amoureux de la liberté. Sa littérature en témoigne : aucun genre littéraire ne l’arrête, roman d’imagination ou récit autobiographique, conte philosophique ou enquête journalistique.

A l’occasion des 150 ans de sa naissance, partons à la découverte de Jack London en compagnie de trois de ses meilleurs spécialistes et traducteurs, qui ont édité son œuvre dans la Bibliothèque de la Pléiade : Véronique Béghain, Antoine Cazé et Aurélie Guillain. Une table ronde animée par Blanche Cerquiglini, éditrice chez Gallimard.

Rendez-vous à la Station Ausone. Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

La masterclass sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Station Ausone 8 rue de la Vieille Tour, Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 900, « description »: « Bienvenue sur la chau00eene Youtube de la librairie Mollat, premiu00e8re librairie indu00e9pendante de France, cru00e9u00e9e en 1896 u00e0 Bordeaux. – Retrouvez en vidu00e9o nos portraits et rencontres avec les auteurs qui font l’actualitu00e9 : littu00e9rature, sociu00e9tu00e9, BD, histoire, philosophie, etc. ; – Du00e9couvrez les playlists ru00e9alisu00e9es par nos libraires pour du00e9couvrir les auteurs phares et penser le monde. Rendez-vous sur mollat.com, la plus ru00e9elle des librairies virtuelles, pour toutes vos envies de lecture. », « html »: «

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Une masterclass organisée et animée par Blanche Cerquiglini, éditrice chez Gallimard, responsable de la collection « Folio classique ».