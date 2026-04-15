Masterclass Octotrip | Robinson Khoury et Victor Auffray, Conservatoire de Nantes, Nantes
Masterclass Octotrip | Robinson Khoury et Victor Auffray, Conservatoire de Nantes, Nantes mercredi 29 avril 2026.
Masterclass Octotrip | Robinson Khoury et Victor Auffray Mercredi 29 avril, 10h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique
Entrée libre sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T13:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T13:00:00+02:00
Des masterclass animée par Robinson Khoury et Victor Auffray, musiciens de l’ensemble Octotrip, offrira aux étudiants des classes de jazz et d’euphonium/tuba un temps d’échange et de travail dans deux salles différentes.
Octotrip est un ensemble de huit musiciens issus du CNSMD de Lyon, réunis autour d’un répertoire à la fois classique, contemporain, jazz et improvisé. Depuis 2015, ils collaborent avec de grands compositeurs pour créer un son unique. En 2021, ils franchissent un cap avec leur conte musical Myriam & le Verger Merveilleux. En 2023, ils donnent naissance à Atrahasis avec Leïla Martial et Anissa Nehari, dont un disque paraît au printemps 2024.
En guise de restitution du travail, un concert aura lieu le mercredi 29 avril à 18h15.
Cette masterclass est à destination des élèves des classes de jazz ainsi que des élèves des classes de tuba et d’euphonium.
Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Des masterclass animée par Robinson Khoury et Victor Auffray, musiciens de l’ensemble Octotrip, offrira aux étudiants des classes de jazz et d’euphonium/tuba un temps d’échange et de travail. masterclass
© Amy Gibson
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