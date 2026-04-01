Masterclass Rhum L’Echoppe du Marais Le Mazeau
Masterclass Rhum L’Echoppe du Marais Le Mazeau jeudi 23 avril 2026.
Le Mazeau
Masterclass Rhum
L’Echoppe du Marais 4 Place des Peupliers Le Mazeau Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:15:00
fin : 2026-04-23 20:30:00
Date(s) :
2026-04-23
origines, méthodes d’élaboration, arômes….
Masterclass Rhum
Début à 19h15 fin prévue à 20h30
Partez à la découverte du rhum à travers une dégustation de plusieurs variétés, issues d’origines et de traditions différentes. Une belle occasion de voyager à travers les styles et les savoir-faire.
Informations importantes
Entrée gratuite
Sans obligation d’achat
Sans réservation
Ces moments conviviaux sont ouverts à tous, amateurs comme curieux, alors n’hésitez pas à venir partager un bon moment avec nous ! .
L’Echoppe du Marais 4 Place des Peupliers Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 91 83
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English :
origins, production methods, flavours….
L’événement Masterclass Rhum Le Mazeau a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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