Masterclass Rhum L’Echoppe du Marais Le Mazeau

Le Mazeau

Masterclass Rhum

L’Echoppe du Marais 4 Place des Peupliers Le Mazeau Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 19:15:00

fin : 2026-04-23 20:30:00

Date(s) :

2026-04-23

origines, méthodes d’élaboration, arômes….

Masterclass Rhum

Début à 19h15 fin prévue à 20h30

Partez à la découverte du rhum à travers une dégustation de plusieurs variétés, issues d’origines et de traditions différentes. Une belle occasion de voyager à travers les styles et les savoir-faire.

Informations importantes

Entrée gratuite

Sans obligation d’achat

Sans réservation

Ces moments conviviaux sont ouverts à tous, amateurs comme curieux, alors n’hésitez pas à venir partager un bon moment avec nous ! .

L’Echoppe du Marais 4 Place des Peupliers Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 91 83

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English :

origins, production methods, flavours….

L’événement Masterclass Rhum Le Mazeau a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin