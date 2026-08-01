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AGENDA · Lourdes

Match amical Rugby FC Lourdes Rugby / US Nafarroa LOURDES Lourdes

samedi 22 août 2026 · LOURDES · Lourdes

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
LOURDES
Adresse
26 avenue Antoine Baguère
Ville
65100 Lourdes
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Lourdes

Match amical Rugby FC Lourdes Rugby / US Nafarroa

LOURDES 26 avenue Antoine Baguère Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 17:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Jour de match au stade Béguère le samedi 22 août 2026 venez soutenir à domicile le FCL Rugby contre l’US Nafarroa à partir de 17h !

Espoirs 17 h 00 |
Première 19 h 00

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.
  .

LOURDES 26 avenue Antoine Baguère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie   fclourdais15@yahoo.fr

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English :

Game day at Bégue Stadium on Saturday, August 22, 2026: Come out to support FCL Rugby at home against US Nafarroa starting at 5:00 p.m.!

Youth Team: 5:00 p.m. |
First Team: 7:00 p.m.

Additional information is available at the contact details below.

L’événement Match amical Rugby FC Lourdes Rugby / US Nafarroa Lourdes a été mis à jour le 2026-08-12 par OT de Lourdes|CDT65

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