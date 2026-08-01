Match amical Rugby FC Lourdes Rugby / US Nafarroa LOURDES Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Match amical Rugby FC Lourdes Rugby / US Nafarroa

LOURDES 26 avenue Antoine Baguère Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Jour de match au stade Béguère le samedi 22 août 2026 venez soutenir à domicile le FCL Rugby contre l’US Nafarroa à partir de 17h !

Espoirs 17 h 00 |

Première 19 h 00

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

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LOURDES 26 avenue Antoine Baguère Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie fclourdais15@yahoo.fr

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English :

Game day at Bégue Stadium on Saturday, August 22, 2026: Come out to support FCL Rugby at home against US Nafarroa starting at 5:00 p.m.!

Youth Team: 5:00 p.m. |

First Team: 7:00 p.m.

Additional information is available at the contact details below.

L’événement Match amical Rugby FC Lourdes Rugby / US Nafarroa Lourdes a été mis à jour le 2026-08-12 par OT de Lourdes|CDT65