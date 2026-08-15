Le Science Tour des Pyrénées LOURDES Lourdes

Informations pratiques

Lourdes

Le Science Tour des Pyrénées

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 14:00:00

fin : 2026-08-17 18:00:00

Date(s) :

2026-08-17

Lundi 17 août, de 14 h à 18 h, le Science Tour des Pyrénées, animé par Les petits débrouillards fait escale au Palais des Congrès !

Au programme des animations ludiques et scientifiques pour découvrir les Pyrénées.

Des animations scientifiques, des défis, des expériences, des expositions et des débats autour de grands enjeux de société seront proposées à bord du camion.

L’été 2026 marque le retour du Science Tour des Pyrénées, une tournée estivale gratuite et ouverte à toutes et tous, portée par l’association Les Petits Débrouillards Occitanie en partenariat avec C’est Pas Sorcier. Cette 6e édition, soutenue par la Région Occitanie, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le Commissariat de Massif, les collectivités et les associations locales, sillonnera les Pyrénées à travers 6 départements.

De Toulouse à La Mongie, en passant par Collioure, Castillon-en-Couserans, Luchon ou encore Cauterets, le Science Tour fera étape dans des villages, des marchés, des places publiques, des festivals et des vallées reculées, pour proposer des moments de découvertes et de dialogue.

Renseignement ici: https://www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/

.

LOURDES 4 Avenue du Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Monday, August 17, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m., the Pyrenees Science Tour, organized by Les petits débrouillards, will be stopping at the Palais des Congrès!

On the agenda: fun, science-based activities to help you discover the Pyrenees.

Scientific activities, challenges, experiments, exhibits, and discussions on major societal issues will be offered aboard the truck.

Summer 2026 marks the return of the Pyrenees Science Tour, a free summer tour open to everyone, organized by the association Les Petits Debrouillards Occitanie in partnership with C’est Pas Sorcier. This sixth edition, supported by the Occitanie Region, the Adour-Garonne Water Agency, the Massif Commission, local governments, and community organizations, will crisscross the Pyrenees through six departments.

From Toulouse to La Mongie, passing through Collioure, Castillon-en-Couserans, Luchon, and Cauterets, the Science Tour will make stops in villages, markets, public squares, festivals, and remote valleys to offer opportunities for discovery and dialogue.

For more information, visit: https://www.lespetitsdebrouillardsoccitanie.org/

L’événement Le Science Tour des Pyrénées Lourdes a été mis à jour le 2026-08-03 par OT de Lourdes|CDT65