Informations pratiques

Châteauroux

Match Amical Stade français Paris ASM Clermont

279 Avenue de La Châtre Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le Stade Français Paris sera opposé à l’ASM Clermont Auvergne en match de préparation le samedi 22 août à 19h30, au stade Gaston-Petit à Châteauroux.

La billetterie sera ouverte à partir de ce mercredi 1er juillet à Châteauroux Berry tourisme Le Comptoir local mais aussi en ligne sur www.chateauroux-tourisme.com

Pour les personnes à mobilité réduite, la billetterie ne sera possible que sur place à l’office de tourisme.

Réservez vos places dès mercredi 1er juillet et venez vivre cet été une grande soirée de rugby à Châteauroux ! .

279 Avenue de La Châtre Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74

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English :

Stade Français Paris will face ASM Clermont Auvergne in a preseason match on Saturday, August 22, at 7:30 p.m. at Gaston-Petit Stadium in Châteauroux.

L’événement Match Amical Stade français Paris ASM Clermont Châteauroux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme