Touroux et le voleur masqué Châteauroux
Touroux et le voleur masqué Châteauroux mercredi 8 juillet 2026.
Châteauroux
Touroux et le voleur masqué
Place Roger Brac Châteauroux Indre
Tarif : 7 – 7 – EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-08 10:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19
Chat Touroux, le célèbre détective félin de Châteauroux est désespéré ! Son Chassistant a mystérieusement disparu.
Pour le retrouver Touroux et son amie l’Inspectrice doivent résoudre sans plus attendre la dernière enquête confiée au Chassistant. Mais, ce dernier, un brin méfiant, a utilisé toute une ribambelle de rébus, codes et énigmes pour consigner les indices qu’il a relevés. Misère de misère ! Touroux et l’Inspectrice n’ont d’autre choix que de reprendre l’investigation depuis le début pour décrypter ce maudit carnet. Ils auraient bien besoin de votre aide ! 7 .
Place Roger Brac Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
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English :
Chat Touroux, Châteauroux’s famous feline detective, is in despair! His Chassistant has mysteriously disappeared.
L’événement Touroux et le voleur masqué Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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