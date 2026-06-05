Châteauroux

Touroux et le voleur masqué

Place Roger Brac Châteauroux Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-22 2026-08-05 2026-08-19

Chat Touroux, le célèbre détective félin de Châteauroux est désespéré ! Son Chassistant a mystérieusement disparu.

Pour le retrouver Touroux et son amie l’Inspectrice doivent résoudre sans plus attendre la dernière enquête confiée au Chassistant. Mais, ce dernier, un brin méfiant, a utilisé toute une ribambelle de rébus, codes et énigmes pour consigner les indices qu’il a relevés. Misère de misère ! Touroux et l’Inspectrice n’ont d’autre choix que de reprendre l’investigation depuis le début pour décrypter ce maudit carnet. Ils auraient bien besoin de votre aide ! 7 .

Place Roger Brac Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

Chat Touroux, Châteauroux’s famous feline detective, is in despair! His Chassistant has mysteriously disappeared.

L’événement Touroux et le voleur masqué Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme