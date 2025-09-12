Speed’Visite l’église Notre Dame Châteauroux
Speed’Visite l’église Notre Dame Châteauroux samedi 4 juillet 2026.
Châteauroux
Speed’Visite l’église Notre Dame
Passage Notre Dame Châteauroux Indre
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 16:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04 2026-08-01
Un guide, une mission vous faire découvrir l’histoire d’un lieu emblématique de Châteauroux au cours d’une visite de moins d’une heure. La visite idéale pour tous les visiteurs pressés !
Aussi imposante que surprenante de par son architecture éclectique et l’incroyable Vierge en cuivre dorée qui surplombe sa coupole, elle est le témoin des grands bouleversements urbanistiques du XIXe siècle à Châteauroux. Venez la découvrir au cours de cette visite d’une quarantaine de minutes qui vous révèlera tous ses plus beaux secrets.
Réservation Obligatoire. 3 .
Passage Notre Dame Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com
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English :
One guide, one mission: to help you discover the history of one of Châteauroux’s most emblematic sites in a tour lasting less than an hour. The ideal tour for visitors in a hurry!
L’événement Speed’Visite l’église Notre Dame Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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