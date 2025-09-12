Châteauroux

Speed’Visite l’église Notre Dame

Passage Notre Dame Châteauroux Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 16:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-01

Un guide, une mission vous faire découvrir l’histoire d’un lieu emblématique de Châteauroux au cours d’une visite de moins d’une heure. La visite idéale pour tous les visiteurs pressés !

Aussi imposante que surprenante de par son architecture éclectique et l’incroyable Vierge en cuivre dorée qui surplombe sa coupole, elle est le témoin des grands bouleversements urbanistiques du XIXe siècle à Châteauroux. Venez la découvrir au cours de cette visite d’une quarantaine de minutes qui vous révèlera tous ses plus beaux secrets.

Réservation Obligatoire. 3 .

Passage Notre Dame Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

One guide, one mission: to help you discover the history of one of Châteauroux’s most emblematic sites in a tour lasting less than an hour. The ideal tour for visitors in a hurry!

L’événement Speed’Visite l’église Notre Dame Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Châteauroux Berry Tourisme