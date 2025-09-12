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Concert de clôture de l’Académie Musique au Fil de l’Indre Châteauroux

Concert de clôture de l’Académie Musique au Fil de l’Indre Châteauroux

Concert de clôture de l’Académie Musique au Fil de l’Indre Châteauroux vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
Route de Velles
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif
Gratuit

Châteauroux

Concert de clôture de l’Académie Musique au Fil de l’Indre

Route de Velles Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Pour clôturer une semaine intense de travail musical en orchestre, dans une exigence artistique, couplée à une ambiance familiale et harmonieuse, l’Orchestre de l’Académie vous offre un concert final haut en couleur !
Pour clôturer une semaine intense de travail musical en orchestre, dans une exigence artistique, couplée à une ambiance familiale et harmonieuse, l’Orchestre de l’Académie vous offre un concert final haut en couleur !
Composé de l’ensemble des académiciennes et académiciens, avec leur professeurs, l’Orchestre de l’Académie au grand complet, avec environ 60 musiciens, restitue un programme ambitieux et accessible à toutes et tous, travaillé et préparé avec exigence et bienveillance durant les 8 jours de stage !
Un concert exceptionnel à ne pas manquer, regroupant des musiciens talentueux issus de toute la France, de tous âges, de toutes origines, de 10 ans à 80 ans, avec un point commun partager la musique !
La musique rapproche, grandit et unit ! Tout cela aussi pour le bonheur du p   .

Route de Velles Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire  

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English :

To wrap up an intense week of musical work with the orchestra—marked by high artistic standards combined with a warm, harmonious atmosphere—the Academy Orchestra presents a vibrant final concert!

L’événement Concert de clôture de l’Académie Musique au Fil de l’Indre Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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