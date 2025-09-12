Châteauroux

Concert de clôture de l’Académie Musique au Fil de l’Indre

Route de Velles Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Pour clôturer une semaine intense de travail musical en orchestre, dans une exigence artistique, couplée à une ambiance familiale et harmonieuse, l’Orchestre de l’Académie vous offre un concert final haut en couleur !

Pour clôturer une semaine intense de travail musical en orchestre, dans une exigence artistique, couplée à une ambiance familiale et harmonieuse, l’Orchestre de l’Académie vous offre un concert final haut en couleur !

Composé de l’ensemble des académiciennes et académiciens, avec leur professeurs, l’Orchestre de l’Académie au grand complet, avec environ 60 musiciens, restitue un programme ambitieux et accessible à toutes et tous, travaillé et préparé avec exigence et bienveillance durant les 8 jours de stage !

Un concert exceptionnel à ne pas manquer, regroupant des musiciens talentueux issus de toute la France, de tous âges, de toutes origines, de 10 ans à 80 ans, avec un point commun partager la musique !

La musique rapproche, grandit et unit ! Tout cela aussi pour le bonheur du p .

Route de Velles Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

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English :

To wrap up an intense week of musical work with the orchestra—marked by high artistic standards combined with a warm, harmonious atmosphere—the Academy Orchestra presents a vibrant final concert!

L’événement Concert de clôture de l’Académie Musique au Fil de l’Indre Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Châteauroux Berry Tourisme