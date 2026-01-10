Informations pratiques

Châteauroux

Exposition Mise au point

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-03

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-07-03

Exposition des élèves des ateliers de pratiques amateurs de l’École des beaux-arts de Châteauroux Métropole.

Découverte, technique, expérimentation et créativité sont les maîtres mots de cette exposition axée sur la mise au point, comme une manière de construire un regard et de formaliser une intention. Elle invite à explorer ce qu’implique l’action de choisir, d’isoler, de cadrer ou de laisser échapper certains éléments pour jouer avec le flou et la vision périphérique.

Ainsi de la mise au point de l’image en photographie ou en broderie, à la réalisation de cadrage rond à petit point en gravure selon la technique de la manière noire procédé pour amener du flou on ne cessera de s’étonner de la richesse des productions.

Dans toutes les disciplines (peinture, dessin, volume, céramique, photographie, gravure, sculpture, art textile), les élèves ont réalisé des créations qui ouvrent des horizon. .

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

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English :

Le grimoire d’Elfie is a comic strip created by Christophe Arleston, with Audrey Alwett on script and Mini Ludvin on drawing.

L’événement Exposition Mise au point Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Châteauroux Berry Tourisme