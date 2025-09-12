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Concert du Blue Lake International Jazz Band Châteauroux

Concert du Blue Lake International Jazz Band Châteauroux

Concert du Blue Lake International Jazz Band Châteauroux mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 8 Rue Eugène Delacroix

Ville : 36000 Châteauroux

Département : Indre

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif

Châteauroux

Concert du Blue Lake International Jazz Band

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 20:00:00
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Les clubs Rotary de L’Indre et Inner Wheel Châteauroux vous convient à un concert exceptionnel du Blue Lake International Jazz Band à la salle Édith Piaf de Châteauroux.
Ce Jazz Band, en tournée en Europe, est composé de 20 jeunes musiciens talentueux qui interprèteront un répertoire de jazz traditionnel et contemporain. Ces concerts sont au profit de deux jeunes musiciens des conservatoires de l’Indre pour aller faire une formation musicale aux USA. MERCI de votre présence à l’un de ces deux concerts.
Billetterie disponible à l’office de tourisme de Châteauroux et en ligne (helloasso). 15  .

8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 

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English :

L’Ouragan du rire presents the mentalism show Synchronicity !

L’événement Concert du Blue Lake International Jazz Band Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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