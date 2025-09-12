Concert du Blue Lake International Jazz Band Châteauroux
Concert du Blue Lake International Jazz Band Châteauroux mercredi 1 juillet 2026.
Châteauroux
Concert du Blue Lake International Jazz Band
8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 20:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Les clubs Rotary de L’Indre et Inner Wheel Châteauroux vous convient à un concert exceptionnel du Blue Lake International Jazz Band à la salle Édith Piaf de Châteauroux.
Ce Jazz Band, en tournée en Europe, est composé de 20 jeunes musiciens talentueux qui interprèteront un répertoire de jazz traditionnel et contemporain. Ces concerts sont au profit de deux jeunes musiciens des conservatoires de l’Indre pour aller faire une formation musicale aux USA. MERCI de votre présence à l’un de ces deux concerts.
Billetterie disponible à l’office de tourisme de Châteauroux et en ligne (helloasso). 15 .
8 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’Ouragan du rire presents the mentalism show Synchronicity !
L’événement Concert du Blue Lake International Jazz Band Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Châteauroux Berry Tourisme
À voir aussi à Châteauroux (Indre)
- Trésors et coulisses du Patrimoine Châteauroux 10 juin 2026
- Jeu Vidéo Runbow Châteauroux 10 juin 2026
- Atelier numérique Les applications IA à la loupe Châteauroux 11 juin 2026
- Soirée Pétanque Châteauroux 12 juin 2026
- Maestria par le cirque Amar Châteauroux 13 juin 2026