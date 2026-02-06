Châteauroux

Exposition Pastels

2 Place de la République Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-06 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:30:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-09-01

Ancien maire d’Ardentes et conseiller départemental de l’Indre, Gilles Caranton, présente ici les oeuvres en pastels qu’il a réalisés pour faire voyager les visiteurs à travers ses créations.

Originaire de la Creuse, Gilles Caranton a découvert la peinture à l’adolescence dans l’atelier du peintre Gaston Thiery à Fresselines, non loin de son village natal de Celle-Dunoise. Il conserve un souvenir précis de cette rencontre qui lui a donné le goût du dessin. Mais ce n’est qu’en 2017 que Gilles Caranton ressort ses pastels pour tirer le portrait de sa petite-fille, avec l’envie de lui transmettre cet amour du dessin. Suivent d’autres portraits de famille, puis des paysages d’après photos, des natures mortes et des fleurs. Il vous invite aujourd’hui à découvrir ces oeuvres et notamment celles s’inspirant de sa Creuse natale et du Berry (et en particulier de La Brenne avec ses jeux de lumière et de transparence entre ciel et eau) au cours de cette exposition. .

2 Place de la République Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 10 74 accueil@chateauroux-tourisme.com

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English :

Gilles Caranton, former mayor of Ardentes and departmental councilor for Indre, presents here the pastel works he has created to take visitors on a journey through his art.

L’événement Exposition Pastels Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Châteauroux Berry Tourisme