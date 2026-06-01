Châteauroux

Dédicace de Déborah Aubard

10 Rue de la Gare Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-20

La librairie Arcanes accueille Déborah Aubard pour une séance de dédicace !

L’Intrépide des Mers le nouveau roman de Déborah Aubard !

Résumé Evangeline serait une parfaite lady si elle n’était pas si rebelle. Quand elle apprend que son père veut la marier avec un fils Emerson, la famille la plus puissante de Londres au XVIIIe siècle, Evangeline élabore un plan. Hors de question pour cette jeune femme intrépide de passer sa vie avec ce lord qu’elle n’aime pas. D’ailleurs, elle lui préfère son frère, Night, chasseur de pirates au caractère complexe.

Audacieuse et déterminée, elle simule sa mort avant de se faire passer pour un homme et d’embarquer comme mousse sur le bateau de… Night. Elle va conquérir l’Amérique et sa liberté ! .

10 Rue de la Gare Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 02 16

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English :

Arcanes Bookstore is hosting D%E9borah Aubard for a book signing!

L’événement Dédicace de Déborah Aubard Châteauroux a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme