Châteauroux

Sortie nature Biodiversité de la prairie Saint-Gildas

Châteauroux Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-20 12:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Sortie nature animée par François Téléfunko. Venez découvrir la biodiversité de ce site naturel situé à proximité du centre-ville. Des anciennes manufactures royales Balsan à aujourd’hui, vous découvrirez l’historique de cette zone inondable.

Frayère à brochets, sources naturelles, rivière, prairies, éco-pâturage et faune sauvage accompagneront notre parcours de 2,5 km.

Prévoir des jumelles et des bottes selon la météo. 5 .

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

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English :

Nature outing led by François Téléfunko. Come and discover the biodiversity of this natural site near the town center. From the former Balsan royal factories to the present day, you’ll discover the history of this floodplain.

L’événement Sortie nature Biodiversité de la prairie Saint-Gildas Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-20 par BERRY