Journée de l’escrime Châteauroux
Journée de l’escrime Châteauroux samedi 20 juin 2026.
Châteauroux
Journée de l’escrime
2 Bis Rue d’Aquitaine Châteauroux Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez participer aux festivités du club Le Cercle de l’épée , le samedi 20 juin à la salle d’escrime, qui suivront l’après-midi réservé aux découvertes escrime .
Des démonstrations diverses d’escrime, une présentation des costumes de l’escrimeur à travers les âges, une exposition d’armes anciennes, un concert avec Wim Brioen, guitariste virtuose lauréat de prestigieux concours internationaux de guitare animeront cette journée de l’escrime .
Une tombola gratuite clôturera la soirée. .
2 Bis Rue d’Aquitaine Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 43 39 cercledelepee@orange.fr
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English :
Come and join in the festivities of the Le Cercle de l’épée club, on Saturday June 20 at the fencing hall, following the afternoon reserved for fencing discoveries .
L’événement Journée de l’escrime Châteauroux a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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