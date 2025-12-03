Châteauroux

Journée de l’escrime

2 Bis Rue d’Aquitaine Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez participer aux festivités du club Le Cercle de l’épée , le samedi 20 juin à la salle d’escrime, qui suivront l’après-midi réservé aux découvertes escrime .

Des démonstrations diverses d’escrime, une présentation des costumes de l’escrimeur à travers les âges, une exposition d’armes anciennes, un concert avec Wim Brioen, guitariste virtuose lauréat de prestigieux concours internationaux de guitare animeront cette journée de l’escrime .

Une tombola gratuite clôturera la soirée. .

2 Bis Rue d’Aquitaine Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 35 43 39 cercledelepee@orange.fr

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English :

Come and join in the festivities of the Le Cercle de l’épée club, on Saturday June 20 at the fencing hall, following the afternoon reserved for fencing discoveries .

L’événement Journée de l’escrime Châteauroux a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Châteauroux Berry Tourisme