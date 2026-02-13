Match de football Carentan-les-Marais
Match de football Carentan-les-Marais jeudi 4 juin 2026.
Match de football
Aire du stade Carentan-les-Marais Manche
Tarif : – –
Date : 2026-06-04 19:00:00 à 20:00:00
Début : 2026-06-04 19:00:00
fin : 2026-06-04 20:00:00
Date(s) :
2026-06-04
Match de football entre le club de Saint-Hilaire-Petitville, l’armée américaine et la brigade franco-allemande. .
Aire du stade Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie s.pasquier@carentan.fr
English : Match de football
