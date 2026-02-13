Match de football Carentan-les-Marais

Match de football

Aire du stade Carentan-les-Marais Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 19:00:00

fin : 2026-06-04 20:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Match de football entre le club de Saint-Hilaire-Petitville, l’armée américaine et la brigade franco-allemande. .

Aire du stade Carentan-les-Marais 50500 Manche Normandie s.pasquier@carentan.fr

