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Match de handball Limoges // Saran Palais des Sports de Beaublanc Limoges

jeudi 10 septembre 2026 · Palais des Sports de Beaublanc · Limoges

Match de handball Limoges // Saran Palais des Sports de Beaublanc Limoges

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Palais des Sports de Beaublanc
Adresse
23 Boulevard de Beaublanc
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Match Limoges Handball / Saran

Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:00:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Venez assister au match de handball de la compétition sportive Daikin Starligue (journée 2) entre le LH (Limoges) et le Saran Loiret Handball.   .

Palais des Sports de Beaublanc 23 Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Match Limoges Handball / Saran

L’événement Match Limoges Handball / Saran Limoges a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Limoges Métropole

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