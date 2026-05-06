Georges Sand et le compagnonnage Limoges Musée des Compagnons et des M.O.F Limoges
lundi 7 septembre 2026 · Musée des Compagnons et des M.O.F · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Georges Sand et le compagnonnage Limoges
Musée des Compagnons et des M.O.F 5 Rue de la Règle Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07 14:00:00
fin : 2026-09-26 18:30:00
Date(s) :
2026-09-07
Avec la contribution de l’Exposition itinérante George Sand 150 ans de modernité 1876 2026. Visite guidées le matin pour les groupes sur réservation ; et l’après-midi à 15h00 sur inscription.
Conférences à 19h
Jeudi 10/09 Bruno Barjou Le compagnon Agricol Perdiguier
Samedi 12/09 Théâtre de l’Ecale Lecture autour de George Sand
Mardi 15/09 Laurent Beaufils Pierre Leroux, le socialisme écologique
Jeudi 17/09 Jean-Claude Sandrier George Sand, le parti du peuple
Jeudi 24/09: Astrid Jeanson George Sand et le feminisme
Samedi 26/09 Claire le Guillou George Sand superstar .
Musée des Compagnons et des M.O.F 5 Rue de la Règle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 75 82 16
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English : Georges Sand et le compagnonnage Limoges
L’événement Georges Sand et le compagnonnage Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole
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