Georges Sand et le compagnonnage Limoges Musée des Compagnons et des M.O.F Limoges

lundi 7 septembre 2026 · Musée des Compagnons et des M.O.F · Limoges

Informations pratiques

Limoges

Georges Sand et le compagnonnage Limoges

Musée des Compagnons et des M.O.F 5 Rue de la Règle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-07 14:00:00

fin : 2026-09-26 18:30:00

Date(s) :

2026-09-07

Avec la contribution de l’Exposition itinérante George Sand 150 ans de modernité 1876 2026. Visite guidées le matin pour les groupes sur réservation ; et l’après-midi à 15h00 sur inscription.

Conférences à 19h

Jeudi 10/09 Bruno Barjou Le compagnon Agricol Perdiguier

Samedi 12/09 Théâtre de l’Ecale Lecture autour de George Sand

Mardi 15/09 Laurent Beaufils Pierre Leroux, le socialisme écologique

Jeudi 17/09 Jean-Claude Sandrier George Sand, le parti du peuple

Jeudi 24/09: Astrid Jeanson George Sand et le feminisme

Samedi 26/09 Claire le Guillou George Sand superstar .

Musée des Compagnons et des M.O.F 5 Rue de la Règle Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 75 82 16

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English : Georges Sand et le compagnonnage Limoges

L’événement Georges Sand et le compagnonnage Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole