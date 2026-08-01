Atelier d’activités manuelles Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Aurence Limoges

Informations pratiques

Limoges

Atelier d’activités manuelles Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 10:00:00

fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :

2026-08-26

A partir des cahiers d’Isabelle Simler.

Venez jouer avec la nature. De la punaise, du doryphore ou de l’écaille chinée, quelle bestiole servira de dîner à l’araignée qui guette au centre de sa toile ?

Sur inscription. Pour les 5 ans et + .

BFM Aurence 29 Rue Marcel Vardelle Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 05 02 85

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English : Atelier d’activités manuelles Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Atelier d’activités manuelles Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole