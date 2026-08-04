Rétrogaming Bibliothèque francophone multimédia de Limoges BFM Centre-ville Limoges

Informations pratiques

Limoges

Rétrogaming Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Découvrez des jeux de société inspirés des univers de jeux comme Zelda, Mario, Pac-Man et bien d’autres encore.

Sur inscription. Pour les 8 ans.

GITE / Salle de formation. .

BFM Centre-ville 2 Place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 53

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English : Rétrogaming Bibliothèque francophone multimédia de Limoges

L’événement Rétrogaming Bibliothèque francophone multimédia de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Limoges Métropole