Limoges

Visite apéritive Place Saint-Etienne Limoges

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:00:00

fin : 2026-06-25 19:30:00

Date(s) :

2026-06-25

D’un côté, une vaste esplanade au pied de la Cathédrale, de l’autre, une place intime, tout droit venue du Moyen Âge.

Avec la complicité du Parvis des Clarisses.

– Visite Apéritive d’1h30

– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur

notre site web.

– Le lieu de rendez-vous sera communiqué APRES la réservation sur le billet .

Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com

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English : Visite apéritive Place Saint-Etienne Limoges

L’événement Visite apéritive Place Saint-Etienne Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole