Visite apéritive Place Saint-Etienne Limoges Limoges
Visite apéritive Place Saint-Etienne Limoges Limoges jeudi 25 juin 2026.
Limoges
Visite apéritive Place Saint-Etienne Limoges
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:00:00
fin : 2026-06-25 19:30:00
Date(s) :
2026-06-25
D’un côté, une vaste esplanade au pied de la Cathédrale, de l’autre, une place intime, tout droit venue du Moyen Âge.
Avec la complicité du Parvis des Clarisses.
– Visite Apéritive d’1h30
– Inscription et paiement en amont obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur
notre site web.
– Le lieu de rendez-vous sera communiqué APRES la réservation sur le billet .
Rendez-vous communiqué sur le billet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 46 87 info@destination-limoges.com
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L’événement Visite apéritive Place Saint-Etienne Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Limoges Métropole