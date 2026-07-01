Balade en bords de Vienne, Pont Saint Martial, Limoges
vendredi 24 juillet 2026 · Pont Saint Martial · Limoges
Informations pratiques
Balade en bords de Vienne 24 juillet – 28 août, certains vendredis Pont Saint Martial Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T18:00:00+02:00 – 2026-07-24T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:30:00+02:00
ENTRE DEUX EAUX…
D’un pont à l’autre, profitez d’une promenade pour découvrir, au fil de l’eau, le patrimoine et l’histoire des Ponticauds.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Pont Saint Martial pont saint martial limoges Limoges 87000 Ventadour Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Les bords de Vienne, un incontournable de Limoges ! #Villedartetdhistoire #unetealimoges
© Alexis Bernardet – Ville de Limoges
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