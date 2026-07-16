Connais ton territoire, 87-ML LIMOGES, Limoges
mardi 8 septembre 2026 · 87-ML LIMOGES · Limoges
Informations pratiques
Connais ton territoire Mardi 8 septembre, 10h00 87-ML LIMOGES Haute-Vienne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-08T10:00:00+02:00 – 2026-09-08T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-08T10:00:00+02:00 – 2026-09-08T12:00:00+02:00
Envie d’y voir plus clair dans votre environnement professionnel ? Cet atelier vous permet de découvrir les opportunités près de chez vous : entreprises, secteurs qui recrutent, formations accessibles et solutions pour vous déplacer facilement. Un temps concret et interactif pour mieux vous orienter et construire votre projet en restant proche de votre territoire !
Dans cet atelier c’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir votre territoire et ses spécificités liés à l’emploi, la formation et
87-ML LIMOGES 87000 Limoges Limoges 87000 Clos Moreau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/686026 »}]
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